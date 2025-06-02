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Spor

A Milli Takım, ABD maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
A Milli Takım, ABD maçının hazırlıklarına başladı
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına açık bölümünde pas ve istasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan tedavileri devam eden Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

  • A Milli Futbol Takımı
  • 2026 Dünya Kupası
  • ABD Maçı

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