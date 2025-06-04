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Spor

A Milli Takım, ABD'de çalışmalarına başladı

ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün Boston'da kampa giren A Milli Takım, ilk çalışmasını MLS kulüplerinden New England Revolution'ın tesislerinde gerçekleştirdi.

IHA4 Haziran 2025 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
A Milli Takım, ABD'de çalışmalarına başladı
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ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün Boston'da kampa giren A Milli Takım, ilk çalışmasını MLS kulüplerinden New England Revolution'ın tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretindeki antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular eksiksiz olarak katıldı.

Fitness salonunda kuvvet çalışmaları yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Sahadaki antrenmanın başlangıcında takımı Al Ahli ile AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Merih Demiral için milli takıma özgü bir kutlama yapıldı. Ay-yıldızlılar, sahada pas ve taktik çalışmalar yaptı. Son bölümde ise 3 takıma ayrılan oyuncular, mini bir turnuva maçı yaptı. Mini turnuva maçında kazanan taraf Barış Alper Yılmaz, Berke Özer Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Okay Yokuşlu Yasin Özcan ve Zeki Çelik'ten oluşan takım oldu.

İdmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Takım, yarın yerel saatle 17.15'te aynı tesiste yapacağı antrenmanla 7 Haziran'da ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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