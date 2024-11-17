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Spor

A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak

Türkiye Futbol Federasyonu, Uluslar B Ligi Galler maçında sarı kart gören ve ceza duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın kamptan ayrıldığını duyurdu. Başarılı oyuncunun yerine ise Cihan Çanak'ın kadroya dahil edildiğini belirtildi. İşte detaylar...

DHA17 Kasım 2024 Pazar 12:20 - Güncelleme:
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak
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Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezası nedeniyle Karadağ deplasmanında forma giyemeyeceği için aday kadrodan çıkartıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında Salı günü deplasmanda Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Galler maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Öte yandan Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak, bugün A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

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