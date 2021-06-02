A Milli Takım Almanya kampında EURO 2020 hazırlıklarını sürdürüyor

DHA 02 Haziran 2021 Çarşamba 22:55 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 22:55

EURO 2020 hazırlıklarının ikinci bölümü için bugün Almanya'ya giden A Milli Takım, ilk idmanına çıktı. Harsewinkel kentindeki Klosterpforte Hotel'in sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Çalışmaya millilerin şampiyona kadrosundaki 26 futbolcu da katıldı. İdman; ısınma hareketleri ve koşu ile başladı, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Moldova karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Ay-yıldızlıların antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında yarın TSİ 20.00'de Paderborn kentindeki Benteler Arena'da Moldova ile karşı karşıya gelecek.