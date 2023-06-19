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Spor

A Milli Takım attı, VAR'dan döndü!

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 9. dakikada öne geçti ancak bu gol VAR incelemesi sonrası geçerli sayılmadı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 22:57 - Güncelleme:
A Milli Takım attı, VAR'dan döndü!
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A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 9. dakikada öne geçti ancak bu gol geçerlilik sayılmadı.

Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zeki'nin ortasında Mepham ters vuruşla kendi ağlarını buldu.

Bu gol uzun süre VAR'da incelendi. Ardından karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, kenara geldi ve pozisyonu izledikten sonra ofsayt kararı verdi.

Gol pozisyonunda ofsayt çizgisinin çekilmemesi dikkat çekti.

"TEKNİK SIKINTI YAŞANDI"

Öte yandan Sky Italia'nın haberine göre, gol incelemesi sırasında teknik bir sıkıntı yaşandığı, bu nedenle çizgi çekilmediği ve hakem Maresca'nın pozisyonu izleyip karar verdiği öne sürüldü.

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