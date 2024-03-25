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Spor

A Milli Takım, Avusturya maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA25 Mart 2024 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
A Milli Takım, Avusturya maçına hazır!
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki, BVSC-Zuglo Takımı'nın tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.

İdman öncesi Montella, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Futbolcuların ısınma sırasında oynadıkları oyun eğlenceli anlara sahne oldu. Isınmanın ardından ay-yıldızlılar, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmana aday kadroda yer alan oyuncuların tamamı katıldı.

Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayan milliler, bugün TSİ 17.30'da Budapeşte'den kalkacak uçakla Viyana'ya hareket edecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda basın toplantısına katılacak.

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