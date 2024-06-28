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Spor

A Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarına başladı

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynayacak olan A Milli Futbol Takımımız, maçın hazırlıklarına başladı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 20:24 - Güncelleme:
A Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarına başladı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Mert Günok tedbir amaçlı, Samet Akaydın ise adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hakan ve Samet, idmanı saha kenarından takip etti.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma, koşu, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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