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Spor

A Milli Takım, Belgrad'da

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı başkent Belgrad'a geldi.

DHA05 Eylül 2020 Cumartesi 16:08 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:08
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A Milli Takım kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'na ulaştı. Ay-Yıldızlıları havalimanında TC Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç karşıladı.

A Milliler, apronda yapılan pasaport kontrollerinin ardından otobüsle doğrudan kamp yapacağı otele geçti.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcunun bugün maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda düzenleyeceği basın toplantısı TSİ 20.30'da başlayacak. A Millî Takım, son çalışmasını da toplantının ardından TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.

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