A Milli Takım böyle çöktü!

19 Haziran 2021 Cumartesi 09:22 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:15

EURO 2020'de oynadığı 2 maçta sıfır çeken Milli Takımımızın hayal kırıklığının perde arkasında çok önemli stratejik ve teknik hatalar var. Antalya ve Almanya'da yapılan kamplarda turnuvanın ciddiyetine yakışır bir ortam oluşmadı. Takım içindeki ciddiyetsizlik, arkadaşlık bağlarını da zedeledi. Sezon bitiminde ailelerle yapılan kamp programları oyuncuları iyice tatil havasına soktu. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinden sonra bu düşüşün sinyalleri Letonya maçında gelmesine rağmen teknik ekip önlem alamadı. Takımı kafa olarak gerçeklere döndürecek ve motive edecek bir mentörün olmaması da sıkıntı yarattı.

BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle, "Biz herkesi yeneriz" havasına giren Milli Takım'a Euro 2020'nin önemini kavratacak motivasyon yapılamadı. "Biz Avrupa Şampiyonası'na gelmekle görevimizi yaptık" rahatlığındaki futbolcular CV'lerine daha üstün başarılar yazdıracak bir motivasyona ulaşamadı. İtalya maçındaki kötü sonuç ve kötü futbol, takımdaki sorgulamaları artırdı. Oynayanlarla oynamayanlar arasında başlayan huzursuzluk, takımdaşlık ruhunu derinden zedeledi.

SÖYLENTİLERİ DE ETKİLEDİ

Kadrodaki bazı oyuncuların, "Vazgeçilmez" olması ve Şenol Güneş'in her şartta onları oynatması, alternatiflerin canını sıktı. Kamp sırasında sözleşmeleri biten ve kulüpsüz olan oyuncuların transfer görüşmeleri yaptıkları ve milli motivasyondan uzak oldukları da iddia ediliyor. Teknik ekibin de bu sorunları çözmekte ve olacakların önüne geçmekte yetersiz kaldığı konuşuluyor. Turnuva sonrası Şenol Güneş'in istifa edeceği söylentileri de oyuncuları olumsuz etkileyen bir başka konu.

Akşam