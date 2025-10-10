İSTANBUL 21°C / 14°C
  A Milli Takım, Bulgaristan maçı öncesi statta yürüyüş yaptı
Spor

A Milli Takım, Bulgaristan maçı öncesi statta yürüyüş yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı.

10 Ekim 2025 Cuma 22:05
A Milli Takım, Bulgaristan maçı öncesi statta yürüyüş yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de futbolcularla birlikte sahada yer aldı.

Statta fotoğraf çektiren ay-yıldızlı ekip, ardından konaklayacağı otele geçti

  • FIFA Dünya Kupası
  • Avrupa Elemeleri
  • Bulgaristan müsabakası
  • A Milli Futbol Takımı

