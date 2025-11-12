A Milli Takım, Bulgaristan mesaisini sürdürdü

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fitness salonunda yapılan idman hazırlık bölümünün ardından, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Isınmanın ardından top kapma çalışmaları yapıldı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü hücum, diğer grup ise savunma varyasyonları üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Ay-yıldızlı ekibin bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin ve Burak Akkan da izledi.

Türkiye, yarın saat 16.30'da Riva'da yapacağı antrenmanla Bulgaristan maçının hazırlıklarına devam edecek.