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Spor

A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları için yarın toplanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak. Ay-yıldızlılar, hazırlık kampı kapsamında ABD ve Meksika ile özel maçlar oynayacak.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları için yarın toplanıyor
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2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak.

Eleme hazırlıkları kapsamında ABD'de kamp yapacak ay-yıldızlı ekibe davet edilen futbolcular, yarın saat 16.00'dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

İlk antrenmanını 2 Haziran Pazartesi günü tesislerde gerçekleştirecek A Milli Takım, akşam saatlerinde ABD'nin Boston kentine gidecek.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'te başlayacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri
  • A Milli Futbol Takımı

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