İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,713
  • EURO
    53,539
  • ALTIN
    6714.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıklarına devam etti
Spor

A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıklarına devam etti

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik organizasyonlar üzerinde durulurken, bazı oyuncular izin ve sakatlık nedeniyle çalışmada yer almadı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıklarına devam etti
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde durulduğu bildirildi.

Takımda Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu da sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz yerinde takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarınki saha testlerinin ardından 2 gün izin yapacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.