İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5186
  • EURO
    53,0477
  • ALTIN
    6032.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler...
Spor

A Milli Takım, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler...

2026 FIFA D Grubu'ndan çıkma ihtimali kalmayan A Milli Takım, son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
A Milli Takım, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler...
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER:

ABD: Freese, Scally, Trusty, M.Robinson, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Tillman, Pepi.

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Deniz Gül.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te faciaya ramak kala! Beton blok böyle yere çakıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.