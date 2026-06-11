İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2026 Perşembe / 26 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1522
  • EURO
    53,4257
  • ALTIN
    6135.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım, Dünya Kupası'nın ilk maçı için Kanada'ya geçti
Spor

A Milli Takım, Dünya Kupası'nın ilk maçı için Kanada'ya geçti

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında karşılaşacağı Avustralya mücadelesi için Kanada'ya hareket etti.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
A Milli Takım, Dünya Kupası'nın ilk maçı için Kanada'ya geçti
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için ABD'den Kanada'ya hareket etti.

Ay-yıldızlı ekip, Avustralya maçını oynayacağı Kanada'nın Vancouver şehrine gitmek için Arizona'daki ana kamp merkezinden ayrıldı.

Otobüsle Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçen kafileyi taşıyan uçak TSİ 20.00'de hareket etti.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.

Ay-yıldızlı ekibin 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da bugün sabah saatlerinde Arizona'daki milli takım kampından ayrıldı.

Milli takım, Vancouver'daki ilk antrenmanını 12 Haziran TSİ 04.30'da Killarney Park'ta gerçekleştirecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Tünele akan su ulaşımı aksattı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.