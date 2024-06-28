A Milli Takım, EURO 2024'te kasayı doldurdu

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi. Turnuvada dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti. Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nu Gürcistan ve Çekya galibiyetleriyle 6 puanla tamamladı. A Milli Takım gruptaki tek yenilgisini Portekiz karşısında aldı. UEFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı para ödüllerine göre A Milli Takım EURO 2024'te şu ana kadar 12 milyon 750 bin euroluk bir gelir elde etti. Türkiye, Avusturya engelini geçip çeyrek finale kalırsa 2.5 milyon euro gelirin de sahibi olacak. Yarı finale katılma hakkı 4 milyon euro. Finali kaybeden takım ise 5 milyon euro gelire ulaşacak. Almanya'da şampiyon olarak mutlu sona ulaşan takım ise 8 milyon euronun sahibi olacak.