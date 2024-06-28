İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2024 Cuma / 22 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,972
  • EURO
    35,3077
  • ALTIN
    2466.41
  • BIST100
    10680.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım, EURO 2024'te kasayı doldurdu
Spor

A Milli Takım, EURO 2024'te kasayı doldurdu

EURO 2024'te Çekya'yı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran A Milli Takım, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Milliler, 12 milyon 750 euroluk ödülü şimdiden kasasına koydu.

AKŞAM28 Haziran 2024 Cuma 09:07 - Güncelleme:
A Milli Takım, EURO 2024'te kasayı doldurdu
ABONE OL

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi. Turnuvada dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti. Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nu Gürcistan ve Çekya galibiyetleriyle 6 puanla tamamladı. A Milli Takım gruptaki tek yenilgisini Portekiz karşısında aldı. UEFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı para ödüllerine göre A Milli Takım EURO 2024'te şu ana kadar 12 milyon 750 bin euroluk bir gelir elde etti. Türkiye, Avusturya engelini geçip çeyrek finale kalırsa 2.5 milyon euro gelirin de sahibi olacak. Yarı finale katılma hakkı 4 milyon euro. Finali kaybeden takım ise 5 milyon euro gelire ulaşacak. Almanya'da şampiyon olarak mutlu sona ulaşan takım ise 8 milyon euronun sahibi olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.