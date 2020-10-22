İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8304
  • EURO
    9,2652
  • ALTIN
    481.398
  • BIST100
    1210.97
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım, FIFA sıralamasında düşüşe geçti
Spor

A Milli Takım, FIFA sıralamasında düşüşe geçti

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:15
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde ekim ayı dünya sıralaması açıklandı.

Ekim ayında hazırlık maçında Almanya ile 3-3, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 1-1 ve Sırbistan ile 2-2 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, birer basamak çıkan ülkelerden İspanya 6'ncı, Arjantin ise 8'inci oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakım Puan Değişim
1 Belçika 1765 -
2 Fransa 1752 -
3 Brezilya 1725 -
4 İngiltere 1669 -
5 Portekiz 1661 -
6 İspanya 1639 +1
7 Uruguay 1637 -1
8 Arjantin 1636 +1
9 Hırvatistan 1634 -1
10 Kolombiya 1631 -

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.