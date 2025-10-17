İSTANBUL 22°C / 14°C
17 Ekim 2025 Cuma
Spor

A Milli Takım FIFA sıralamasında yükseldi! Zirvenin sahibi değişmedi

FIFA'nın ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı. A Milli Takım 1570 puan toplarken, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakibi İspanya zirvedeki yerini korudu.

17 Ekim 2025 Cuma 15:06
A Milli Takım FIFA sıralamasında yükseldi! Zirvenin sahibi değişmedi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.

A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1880-
2Arjantin1872+1
3Fransa1862-1
4İngiltere1824-
5Portekiz1778-
6Hollanda1759+1
7Brezilya1758-1
8Belçika1740-
9İtalya1717+1
10Almanya1713+2

