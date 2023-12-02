İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'ın EURO 2024 maç programı belli oldu
Spor

A Milli Takım'ın EURO 2024 maç programı belli oldu

A Milli Takım'ın EURO 2024 maç programı belli oldu. A Milli Takımımız ilk karşılaşmasını 18 Haziran'da Play-off'tan gelen rakibiyle oynayacak.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın EURO 2024 maç programı belli oldu
ABONE OL

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off'tan gelecek takımla karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Milliler ilk karşılaşmasını 18 Haziran Salı günü Play-off C galibi ile oynayacak.

Ay-yıldızlıların maç programı şöyle:

18 Haziran 2024 Salı

Türkiye - Play-off C galibi

Portekiz - Çekya

22 Haziran 2024 Cumartesi

Türkiye - Portekiz

Play-off C galibi - Çekya

26 Haziran 2024 Çarşamba

Çekya - Türkiye

Play-off C galibi - Portekiz

SON ÜÇ TAKIM 26 MART'TA BELLİ OLACAK

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'ne katılacak olan son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek. Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

ŞAMPİYONA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.