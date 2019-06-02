A Milli Takım hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş ile 2. hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 2-0'lık skorla kazandı ve kritik maçlar öncesinde moral depoladı.

A Milli Takımımızın gollerini 17. ve 57. dakikalarında Lille forması giyen sağ bek Mehmet Zeki Çelik kaydetti. İrfan Can Kahveci, 90. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Milliler böylece 2019'daki 4. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, EURO2020 elemelerinde 8 Haziran'da Fransa'yı konuk edecekken, 11 Haziran'da ise İzlanda deplasmanına konuk olacak.