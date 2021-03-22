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Spor

A Milli Takım, Hollanda maçı hazırlıklarına başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

DHA22 Mart 2021 Pazartesi 21:11 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:21
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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Hafta sonu maç takvimine göre bazı futbolculara rejenerasyon programı uygulandı. Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan teknik direktör Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Halil Akbunar ve Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı. A Milli Takımımızın antrenmanını A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Ay Yıldızlılar, Hollanda ile oynayacakları karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın akşamı saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.

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