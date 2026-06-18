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Spor

A Milli Takım için kader maçı! Dünya Kupası'nda rakip Paraguay

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile San Jose kentinde karşılaşacak. 20 Haziran Cumartesi oynanacak kritik mücadele TSİ. 06.00'da başlayacak. İşte detaylar...

AA18 Haziran 2026 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
A Milli Takım için kader maçı! Dünya Kupası'nda rakip Paraguay
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

Grubun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşılaşacak. Mücadele, yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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