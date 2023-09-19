A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un yerine de Mesut Özil'in getirileceği iddia edildi.

"HAMİT ALTINTOP'UN YERİNE MESUT ÖZİL" İDDİASI

Almanya'nın Bild Gazetesi'nin haberinde, haziran ayından bu yana Kuntz ve Altıntop'un görevlerine son verileceği söylentilerinin olduğu belirtildi. Alman teknik adamla yolların ayrılacağı ancak Hamit Altıntop'un geleceğinin belirsiz olduğu ifade edilirken, "Futbol kariyerine mart ayında son veren Mesut Özil, Altıntop'un görevi için favori konumunda" iddiası ortaya atıldı.

LÖW VE MESUT ÖZİL

Haber detayında teknik direktörlük için de Joachim Löw'ün adının geçtiği anımsatılarak "Löw ve Özil Türkiye ile Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'na mı gidiyor? Bu kesinlikle heyecan verici olurdu." yorumu yapıldı.