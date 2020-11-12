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Spor

A Milli Takım, iki kez daha koronavirüs testine girecek

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı özel maçta Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın test sonucunun pozitif çıkması üzerine Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), milli takım kafilesine yaptırdığı test sonuçları negatif çıktı. Milliler yarın ve pazartesi günü yeniden teste girecek.

IHA12 Kasım 2020 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:25
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Hırvatistan ile oynanan özel maçın ardından aynı zamanda Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida’nın testinin pozitif çıkmasıyla birlikte bütün kafile bugün Covid-19 testinden geçmiş ve bütün sonuçlar negatif çıkmıştı. Milliler yarın ve pazartesi günü yeniden teste girecek.

A Milli Takım’da korkulan olmadı. Hırvatistan forması giyen Beşiktaşlı yıldız Vida’nın maçın ardından açıklanan Covid-19 testinin pozitif olmasıyla birlikte bugün A Milli Takım kafilesindeki teknik ekip, futbolcular ve diğer personeller testten geçti. Bilindiği gibi Vida, karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşları Caner Erkin ve Cenk Tosun’un yanı sıra eski hocası Şenol Güneş’le sarılarak hasret gidermişti. Vida, takım arkadaşı Dorukhan’la da maç öncesi sarılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından bugün Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulunan milli takım kafilesi, kendilerini izolasyon altına alarak test yaptırdı. Yapılan test sonuçlarının tamamı negatif olarak saptandı. Milli takımda testler ise devam edecek. Pazar günü oynanacak olan Rusya karşılaşması öncesinde yarın test yaptıracak olan kafile, çarşamba günkü Macaristan maçı için de pazartesi günü yeniden teste tabi tutulacak.

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