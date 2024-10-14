A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında bugün deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile 15. randevuya çıkacak. Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ekibimiz 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

7'si İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi. İzlanda'da oynanan 7 maçın 6'sını rakip kazandı, 1 beraberlik var. Miller burada bir ilki başarmaya çalışacak. 7 puanla grup birincisi olan Ay-Yıldızlılar, İzlanda karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak grup birinciliği için önemli bir adım atmak istiyor. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak İzlanda - Türkiye karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Polonyalı Damian Sylwestrzak düdük çalacak.