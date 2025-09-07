İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
Spor

A Milli Takım, İspanya maçına hazır

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile zorlu bir maça çıkacak olan A Milli Takım, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Haber Merkezi7 Eylül 2025 Pazar 00:56 - Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Çalışma öncesinde teknik ekip ve futbolcular, saha ortasında fotoğraf çektirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına açık bölümü koşu ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı bölümünde ise İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.

Türkiye-İspanya karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.

