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Spor

A Milli Takım, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

14 Ekim 2024 Pazartesi 01:39 - Güncelleme:
A Milli Takım, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
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Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. İdmanda oyuncuların oldukça neşeli olması dikkat çekti. Ay-yıldızlı ekipte aday kadroda yer alan tüm futbolcular, idmanda yer aldı.

A Milli Futbol Takımının idmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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