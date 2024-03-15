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Spor

A Milli Takım kadrosu açıklandı! 4 isim ilk kez çağrıldı...

A Milli Takım'ın, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. İşte teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri...

15 Mart 2024 Cuma 14:54 - Güncelleme:
A Milli Takım kadrosu açıklandı! 4 isim ilk kez çağrıldı...
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.

Milli takım özel maçlarda 22 Mart'ta Macaristan'la Budapeşte'deki Puskas Arena'da, 28 Mart'ta ise Avusturya ile Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda karşılaşacak.

4 İSİM İLK KEZ DAVET EDİLDİ

A Milli Takım'ın Avusturya ve Macaristan'la oynayacağı maçların kadrosuna 4 isim ilk kez davet edildi.

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

ALTAY BAYINDIR SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, milli kalecinin, kas gerginliği nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı, ayrıca bu nedenle Türkiye'nin Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği Aday Kadro şöyle:

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