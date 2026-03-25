A Milli Takım kampında Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı

26 yaşına giren milli futbolcu Ozan Kabak'ın doğum günü, A Milli Takım kampında kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki doğum günü kutlamasına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Kutlama sırasında takım arkadaşlarına hitaben konuşma yapan Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı milli takıma yeniden döndüğü için memnuniyet duyduğunu, yarın oynanacak Romanya maçını kazanarak Dünya Kupası finallerine yaklaşmanın en büyük arzusu olduğunu söyledi.