İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3568
  • EURO
    51,3455
  • ALTIN
    6450.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım kampında Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı
A Milli Takım kampında Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı

Ozan Kabak'ın 26. yaşı, A Milli Takım kampında teknik ekip ve futbolcuların katılımıyla kutlandı.

25 Mart 2026 Çarşamba 22:43
ABONE OL

26 yaşına giren milli futbolcu Ozan Kabak'ın doğum günü, A Milli Takım kampında kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki doğum günü kutlamasına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Kutlama sırasında takım arkadaşlarına hitaben konuşma yapan Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı milli takıma yeniden döndüğü için memnuniyet duyduğunu, yarın oynanacak Romanya maçını kazanarak Dünya Kupası finallerine yaklaşmanın en büyük arzusu olduğunu söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.