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Spor

A Milli Takım kampında üçüncü ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...

A Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı maçata sakatlanan Ferdi Kadıoğlu sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Hamstring sakatlığı geçiren genç yıldız kadrodan çıkarıldı.

DHA17 Kasım 2022 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
A Milli Takım kampında üçüncü ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...
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A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kadıoğlu, tedavisinin yapılması için milli takım kampından ayrılarak İstanbul'a gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda dün oynadığı özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 34'üncü dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı. Adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun, çekilen MR'a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi. Kadıoğlu'nun tedavisinin 1 hafta ile 10 gün arasında sürmesi bekleniyor.

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