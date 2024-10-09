A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarına devam ediyor

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışmalarıyla devam eden antrenmanda taktik varyasyonlar üzerinde duruldu ve çift kaleli taktik oyun oynandı.

Öte yandan antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ural Aküzüm ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçı için yarın saat 16.00'da Samsun'a gidecek.