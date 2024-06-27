A Milli Takım kasayı doldurdu!

EURO 2024 F Grubu'nun son maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maçın ardından A Milli Futbol Takımı adını son 16 turuna yazdırdı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği para ödülü belli oldu. Grup aşamasında oynanan 2 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın şu ana kadar kasasına koyduğu para ödülünü sizler için derledik.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 12 milyon 750 bin euroluk gelir elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu performansıyla 2 milyon euro daha elde etti.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımı, 1 milyon 500 bin euroluk son 16 ödülünü de kasasına koydu.

A Milli Futbol Takımı bu performansıyla toplamda 13 milyon 750 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu. Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:

- Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro

- Galibiyet primi: 2 milyon euro

- Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro