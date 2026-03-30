A Milli Takım, Kosova maçı öncesi statta yürüdü

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile yarın oynayacağı karşılaşma öncesinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde yarın TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Bu müsabaka öncesinde milliler, başkent Priştine şehrinde bulunan karşılaşmanın oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Futbolcularla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yürüyüşte yer aldı. Daha sonra hep birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.