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Spor

A Milli Takım kötü seriyi bozamadı! İlk maç kabusu sürdü

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'ine yenilgiyle başlama geleneğini bu kez de değiştiremedi.

BEYZA NUR YILMAZ14 Haziran 2026 Pazar 11:17 - Güncelleme:
A Milli Takım kötü seriyi bozamadı! İlk maç kabusu sürdü
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A Milli Futbol Takımımız, katıldığı 9. büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na kötü başladı.

Millilerimiz, daha önce katıldığı 9 turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı ve bu kötü rakamı Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgiyle tersine çeviremedi.

İşte Milli Takımımızın büyük turnuvalardaki ilk maçları:

1954 Dünya Kupası

Almanya 4-1 Türkiye

Euro 1996

Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2000

Türkiye 1-2 İtalya

2002 Dünya Kupası

Brezilya 2-1 Türkiye

Euro 2008

Portekiz 2-0 Türkiye

Euro 2016

Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2020

Türkiye 0-3 İtalya

Euro 2024

Türkiye 3-1 Gürcistan

2026 Dünya Kupası

Avustralya 2-0 Türkiye

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