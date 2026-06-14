A Milli Futbol Takımımız, katıldığı 9. büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na kötü başladı.
Millilerimiz, daha önce katıldığı 9 turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı ve bu kötü rakamı Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgiyle tersine çeviremedi.
İşte Milli Takımımızın büyük turnuvalardaki ilk maçları:
1954 Dünya Kupası
Almanya 4-1 Türkiye
Euro 1996
Türkiye 0-1 Hırvatistan
Euro 2000
Türkiye 1-2 İtalya
2002 Dünya Kupası
Brezilya 2-1 Türkiye
Euro 2008
Portekiz 2-0 Türkiye
Euro 2016
Türkiye 0-1 Hırvatistan
Euro 2020
Türkiye 0-3 İtalya
Euro 2024
Türkiye 3-1 Gürcistan
2026 Dünya Kupası
Avustralya 2-0 Türkiye