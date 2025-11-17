İSTANBUL 20°C / 16°C
Spor

A Milli Takım, La Cartuja Stadı'nda yürüyüş yaptı

Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Takım, maçın oynanacağı La Cartuja Stadı'nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Vincenzo Montella ve öğrencileri zemin ile stadı inceledi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 22:13
A Milli Takım, La Cartuja Stadı'nda yürüyüş yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı La Cartuja Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yürüyüşü saha kenarından takip etti.

Statta fotoğraf çektiren ay-yıldızlı ekip, ardından konaklayacağı otele geçti.

