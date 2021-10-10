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Spor

A Milli Takım, Letonya maçına hazır

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Ekim 2021 Pazar 22:29 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 22:30
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Letonya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Daugava Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, Stefan Kuntz'un saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşma ve takım fotoğrafı çekiminin ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Letonya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Daugava Stadı'nda yarın oynanacak maç, 21.45'te başlayacak.

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