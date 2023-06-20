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Spor

A Milli Takım, maç fazlasıyla lider

EURO 2024 D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Galler galibiyetiyle zirvedeki yerini korudu.

20 Haziran 2023 Salı 00:44 - Güncelleme:
A Milli Takım, maç fazlasıyla lider
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Galler galibiyetiyle zirvedeki yerini korudu.

D Grubu'nda Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı. Gruptaki diğer mücadelede Ermenistan, evinde Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

Puanını 9'a yükselten Türkiye liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla 2'nci, iki maçı eksik Hırvatistan 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Türkiye, gruptaki bir sonraki maçına 8 Eylül'de Ermenistan'ı konuk ederek çıkacak, 12 Ekim'de ise Hırvatistan deplasmanında 3 puan arayacak. 15 Ekim'de Türkiye Letonya'yı evinde ağırlayacak, 21 Kasım'da ise Galler deplasmanında 3 puan için mücadele edecek.

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