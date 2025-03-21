İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,7307
  • EURO
    41,0631
  • ALTIN
    3655.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım, Macaristan maçının hazırlıklarına başladı
Spor

A Milli Takım, Macaristan maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile 23 Mart'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA21 Mart 2025 Cuma 19:54 - Güncelleme:
A Milli Takım, Macaristan maçının hazırlıklarına başladı
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile 23 Mart'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dün oynanan Macaristan mücadelesinde süre alan isimler rejenerasyon yaparken, diğer futbolcular antrenmanı 5'e 2 ile sürdürdü. İdmanın, basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan katılmadı. Bu isimlerin yokluğunda Rayyan Baniya, aday kadroya çağrılarak idmanda yer aldı. 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da kaleci sayısını sağlamak adına antrenmana katıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Milliler, ardından saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.