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Spor

A Milli Takım, Montella ile 22. maçına çıkıyor

Hazırlık karşılaşmasında deplasmanda ABD ile mücadele edecek olan A Milli Takım, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 22. maçına çıkacak.

AA6 Haziran 2025 Cuma 11:16 - Güncelleme:
A Milli Takım, Montella ile 22. maçına çıkıyor
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Hazırlık maçında yarın deplasmanda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 640'ıncı müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel toplam 639 maç oynayıp, biri hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 274'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 876 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 639 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 639 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 22'NCİ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 22'nci sınavını ABD karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 5'i özel 21 maça çıkan milliler, 11 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 34 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 27 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

TarihMaçOrganizasyonSonuç
12.10.2023Hırvatistan-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
15.10.2023Türkiye-LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
18.11.2023Almanya-TürkiyeÖzel2-3
21.11.2023Galler-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
22.03.2024Macaristan-TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya-TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya-TürkiyeÖzel0-0
10.06.2024Polonya-TürkiyeÖzel2-1
18.06.2024Türkiye-GürcistanEURO 20243-1
22.06.2024Türkiye-PortekizEURO 20240-3
26.06.2024Çekya-TürkiyeEURO 20241-2
02.07.2024Avusturya-TürkiyeEURO 20241-2
06.07.2024Hollanda-TürkiyeEURO 20242-1
06.09.2024Galler-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-0
09.09.2024Türkiye-İzlandaUEFA Uluslar Ligi3-1
11.10.2024Türkiye-KaradağUEFA Uluslar Ligi1-0
14.10.2024İzlanda-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi2-4
16.11.2024Türkiye-GallerUEFA Uluslar Ligi0-0
19.11.2024Karadağ-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi3-1
20.03.2025Türkiye-MacaristanUEFA Uluslar Ligi3-1
23.03.2025Macaristan-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-3

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