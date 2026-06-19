A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi sabahı saat 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentindeki Levi's Stadium'da oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Iván Arcides Barton Cisneros yönetecek.

Turnuvadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. Milliler, 1995 yılında Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçtan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 653. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 363'ü resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 652 maç oynadı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 242 mağlubiyet elde etti.

Milliler, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 92'si tarafsız sahada oynanan maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda olmak üzere toplam 903 gol atarken, kalesinde 929 gol gördü.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 25'i resmi, 9'u özel olmak üzere 34 maça çıkan milli takım, 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Milli takımımızda Paraguay maçı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup olan Güney Amerika temsilcisi de mücadeleye tam kadro çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.