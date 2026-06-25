24 sene sonra katıldığımız Dünya Kupası'ndan ilk iki maç sonunda elenen Ay-Yıldızlılar, prestij mücadelesinde gruptaki iki karşılaşmasını da kayıpsız geçen Amerika karşısına çıkacak.

Bizim Çocuklar, yarın sabaha karşı TSİ 05.00'te başlayacak olan zorlu müsabakayı kazanarak turnuvayı galibiyetle noktalamayı hedefliyor. Alınacak olası bir kötü sonuç ise 52 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirecek.

ROTASYONLU KADROYLA ÇIKACAK

Vincenzo Montella'nın, Amerika karşısında rotasyonlu bir ilk 11 tercih etmesi bekleniyor. Savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakçı ve Merih Demiral'dan birini kulübeye çekmeyi planlayan 52 yaşındaki teknik adam, formayı Ozan Kabak'a emanet edecek. Turnuva boyunca büyük sıkıntılar yaşanan orta sahaya ise Salih'in monte edilmesi öngörülüyor. İleri uçta Can Uzun ve Deniz Gül'e şans vermeyi düşünen İtalyan hocanın, kalede de bir değişikliğe gitme olasılığı oldukça yüksek.

AMERİKA'DA SARI KART ALARMI

ABD, Türkiye karşısına grupta ilk kez 3'te 3 yapma motivasyonuyla çıkacak. Ev sahibi ekip, turnuva tarihinde daha önce sadece 2 kez grubu lider tamamlasa da grup aşamasını kayıpsız kapatmayı başaramamıştı. Öte yandan sarı kart sınırında bulunan Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards ve Antonee Robinson'un maça kulübede başlaması bekleniyor. Takımının attığı 6 golün 3'üne imza atan Balogun'un ise sahada olmak istediği, bu konudaki son kararı teknik heyetin vereceği öğrenildi.