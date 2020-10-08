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Spor

A Milli Takım, Rusya maçına Almanya'da hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya karşılaşmasının hazırlıklarına Almanya'da başladı.

DHA08 Ekim 2020 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:23
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A Milli Futbol Takımı, dün akşam Almanya ile 3 - 3 berabere kaldığı özel maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya karşılaşmasının çalışmalarına Almanya'da başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler, BELKAW-Arena'da basına kapalı idman gerçekleştirdi. Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09 tarafından kullanılan stadyum 10 bin 500 seyirci kapasiteli.

Yarın da Almanya'da kalacak olan A Milli Takım, 10 Ekim'de TSİ 12.00'de Köln'den Moskova'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millî Takım, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00'de bu statta yapacak.

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