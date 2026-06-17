İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4445
  • EURO
    53,4578
  • ALTIN
    6356.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım, San Francisco'ya ulaştı
Spor

A Milli Takım, San Francisco'ya ulaştı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki Paraguay maçı için San Francisco'ya ulaştı. Ay-yıldızlıları otel önünde taraftarlar karşılarken, Kenan Yıldız da imza dağıttı.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
A Milli Takım, San Francisco'ya ulaştı
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı için San Francisco'ya geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşılaşacak. Milliler müsabakanın oynanacağı San Francisco kentine geldi.

Kamp merkezinin bulunduğu Arizona'daki Phoenix Sky Harbor Havalimanı'ndan havalanan uçakla, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından San Francisco'ya ulaşan ay-yıldızlıları, San Jose'de konaklayacağı otelin önünde taraftarlar karşıladı.

Ayrıca milli futbolcu Kenan Yıldız da otel önündeki taraftarların yanına giderek imza dağıttı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soğukkanlı tavırları pes dedirtti! Güpegündüz hırsızlık kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.