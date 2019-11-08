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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş emekli olacağı tarihi açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul'a katıldı. Güneş, burada yaptığı açıklamalar ile A Milli Takımımızı değerlendirdi.

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Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:
 
"ASIL AMACIMIZ MUTLU OLMAK"
 
"Bütün insanlar birlikte yaşıyor ve ortak hayallerimiz var. Tüm dünyanın ortak hayalleri olmalı. Bunu yaparken bazen ötekileştirme yüzünden ayrıştırmayı yapıyoruz. Orada da ortak hayalleri kurabilirsek hedeflere çok daha kolay ulaşılabileceğini düşünüyorum. Rüyalarla yaşamayacağız, rüyalarda gördüklerimizi hayata geçirmemiz gerekiyor. Fransa maçı bir sonuçtur, başarı elde edilmiştir. Asıl amaç mutlu olmaktır. Avrupa Şampiyonası'na katılmakla bunu yapabiliriz. Bizim birlikte yapacağımız işler var. Şiddetin bu kadar evimize girdiği bir dönemde mutlu olmaya çalışıyoruz. Bunu başarabilmek için spor, sanat gibi nefes alma alanları önemli."
 
"SİSTEM ADINA YARATICILIĞI YOK ETTİK"
 
"Buraya gelmek için navigasyonu açtım, beni pazara götürdü. Sonra berbere geldim. Bana bugün, "Takımlar neden kendi futbolunu oynamıyor? Sürekli yan pas yapıyorlar" dedi. Haklı. Sistem ve düzen adına pas yaparak oynamaya çalıştıkça yaratıcılığı yok ettik. Bir Messi yaratamıyoruz. Çocuklarımızın yaratıcılıklarına izin verelim. Özgür ortamlar yaratalım. Biz de çalışkan ve yaratıcı bir milletiz. İmkan ve zaman verilmediği için çocuklarımızı kaybediyoruz. Bahçede çiçek yetiştiriyoruz ama bizim dağlarımızda çiçekler kendiliğinden açıyor zaten. Bizim elimizde bu değerler var. Üretimi çok iyi yapamıyoruz ama şu anda yurt dışına yine futbolcu gönderebiliyoruz. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden futbolcu çıkıyor. Geçim için hedeflenen bir oyundur. Bütün takımları tutan taraftarlarımız, Milli Takım çatısı altında toplanarak Milli Takım taraftarı olmalı."
 
 
"KADRONUN YARISI YURT DIŞINDA OYNAYANLARDAN OLUŞACAK"
 
"Bizim üretimde, eğitimde, tesiste, birlikte çalışmada sorunlarımız var ama yeni dönemde bunları aşacağımızı düşünüyorum. Son açıklayacağımız kadroda oyuncuların yarısı yurt dışında oynayanlardan olacak. Yeni nesil futbolcularımız kendilerini daha iyi eğitiyorlar ve çalışıyorlar. Ülkemizde her bölgeden çocuklarımız böyle imkanlar bekliyor. Hem okul, hem futbol birlikte yürümeli. Ben okurken çok çektim. Devamsızlıktan 1 yıl kaldım. Yeni nesil çocuklarımız daha iyi geliyor. Avrupa Şampiyonası'na katıldığımızda bu oyuncuların başarıları yeni nesil için idol olacaktır."
 
"HER STADA VE ŞEHRE RAHAT RAHAT GİDERİM"
 
"Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Nerede doğacağımızı ve yaşayacağımızı biz tayin etmiyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Her şehrimiz, bölgemiz çok güzel. İnsanlar arasında ayrım yapmayı doğru bulmuyorum. Anadolu - İstanbul ayrımını doğru bulmuyorum. Trabzon'a gittiğim zaman bana İstanbul'da değiştiğimi söylüyorlar. Değişim için gelişim şart ama Trabzon'un özleri bende her zaman var. Gideceğim her şehre ve stada rahat rahat giderim ve kimseye de hesap vermem. Benim oyuncum da her stada gider. Bunu jest olarak da yapmam. Konya'da, Eskişehir'de Antep'te, Adana'da, Trabzon'da bizleri hep iyi karşıladılar. Son maçımızı TT Stadı'nda oynayacağız. Oraya gelecek taraftarlar da takıma sahip çıkacaktır. Biz büyük bir ülkeyiz, birlikte başaracağız. Uygun bir zamanda Diyarbakır'a, Adana'ya, Sivas'a gideceğiz."
 
''2022 SON OLACAK''
 
"2022 Dünya Kupası benim için final olacak. İnşallah oraya katılacağız, orası benim için son olacak."

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