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Spor

A Milli Takım'a Bakü'de seyirci müjdesi!

Azerbaycan Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Bakü'de oynanacak maçlarında yüzde 50 oranında seyirci kabul edileceğini açıkladı.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 17:51
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Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Bakü'deki karşılaşmalarına yüzde 50 seyirci alınabileceğini duyurdu.

AFFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Euro 2020'nin 1 yıl ertelendiği ve bu yıl yapılması öngörülen maçların seyircili veya seyircisiz oynanma kararının karşılaşmaların yapılacağı ülkelerce karara bağlanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, Azerbaycan Bakanlar Kurulu yetkilileriyle Euro 2020 yerel organizasyon komitesi yetkililerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Bakü'de yapılması planlanan 4 karşılaşma için ilgili Kovid-19 prosedürlerine uymak şartıyla yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabileceği yönünde karar duyuruldu.

Kararın hem yerel taraftarlar, hem de vize ve Kovid-19 gereksinimlerini hayata geçirmeleri şartıyla Bakü'de oynayacak ülkelerin taraftarları için de geçerli olacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin tüm gerekli bilgilerin UEFA'ya da sunulduğu belirtildi.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

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