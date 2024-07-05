İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2024 Cuma / 29 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6531
  • EURO
    35,4028
  • ALTIN
    2506.54
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'a Berlin'de coşkulu karşılama
Spor

A Milli Takım'a Berlin'de coşkulu karşılama

EURO 2024'ün çeyrek finalinde Hollanda ile Berlin'de karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, kentte büyük bir coşkuyla karşılandı.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 22:08 - Güncelleme:
A Milli Takım'a Berlin'de coşkulu karşılama
ABONE OL

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı Berlin'de kalacağı otelde büyük coşkuyla karşılandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Yarınki Hollanda maçı öncesi bugün son antrenmanı yapan milli takım Türk Hava Yolları'na ait uçakla Berlin'e saat 17.00 iniş yaptı. İlk önce maçın oynanacağı Olimpiyat Stadı'na giden ay-yıldızlılar statta yürüyüş yaptıktan sonra kalacağı Berlin'deki The Ritz Carlton Oteline geldi.

Burada çok sayıdaki Türk taraftar, millilere sev gösterisinde bulundu. Otobüsten inen futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza verdiler. Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ile iki maç ceza alan Merih Demiral'a ise hem içeride hem de otelin dışında ayrı bir sevgi gösterisi ve tezahürat yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.