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Spor

A Milli Takım'a bir kötü haber daha! Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı

EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Takım'a Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak, kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

5 Haziran 2024 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
A Milli Takım'a bir kötü haber daha! Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı
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A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak, EURO2024 kadrosundan çıkartıldı.

Milli Takım'da daha önce de Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."

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