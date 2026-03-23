23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
  A Milli Takım'a genç yıldızdan kötü haber!
A Milli Takım'a genç yıldızdan kötü haber!

Aral Şimşir, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosuna katılamayacağını açıkladı. Genç futbolcu, en kısa sürede iyileşip daha güçlü dönmek istediğini belirtti.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın kadrosuna davet edilen Aral Şimşir, milli takıma katılmayacak.

Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takımda olmayacağını açıkladı.

Aral Şimşir'in açıklaması şu şekilde:

"Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım.

Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek.

En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım.

Destekleriniz için teşekkür ederim."

SEZON PERFORMANSI

Midtjylland'da bu sezon 45 maçta süre bulan Aral Şimşir, 11 gol attı ve 18 asist yaptı.

