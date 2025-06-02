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Spor

A Milli Takım'a kötü haber! 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ayrıca, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dâhil edildi.

Haber Merkezi2 Haziran 2025 Pazartesi 19:49 - Güncelleme:
A Milli Takım'a kötü haber! 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı
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ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu olarak değişikliğe gidildi.

Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Millî Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit ettiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılması uygun bulundu.

A Millî Takım sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcularımızın aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dâhil edildi.

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