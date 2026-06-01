A Milli Takım'da 9 isim, Kuzey Makedonya maçı kadrosunda yok

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.
Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN OLARAK ÇIKTI
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.
Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.